40º aniversário do afundamento do navio de guerra General Belgrano

323 argentinos morreram no ataque do submarino britânico Conqueror, que torpedeou o navio argentino fora da zona de exclusão, isto é, fora da área da guerra.

Como parte do aniversário, os sobreviventes do naufrágio navegaram de Ushuaia até o ponto no Atlântico Sul, onde o navio afundou.

A comitiva de veteranos e parentes dos caídos está viajando a bordo do quebra-gelo da Marinha Argentina Almirante Irizar, e é liderada pelo Ministro da Defesa Jorge Taiana.

Em 1 de maio de 1982, o Belgrano lançou uma operação para atacar a frota britânica em direção às ilhas.

Mas a ação foi cancelada devido às condições climáticas e o navio começou a voltar para o continente.

Foi então que o submarino britânico, que vinha seguindo o navio argentino, abriu fogo após receber uma ordem da então Primeira-Ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.

As fortes e gélidas marejadas complicaram o resgate dos quase 800 sobreviventes, alguns dos quais passaram até dois dias à deriva.

Dos mortos, 300 foram em decorrência do impacto do torpedo, enquanto 23 morreram antes de serem resgatados.

