4 de septiembre: Día Nacional de la Historieta Argentina

La fecha representa un homenaje a los artistas de nuestro país que se destacaron en este rubro y coincide con el lanzamiento del suplemento semanal Revista Hora Cero, en 1957.

Si bien los primeros antecedentes de la historieta en Argentina se remontan a 1898, con publicaciones en la Revista Caras y Caretas, el desarrollo del género fue tomando fuerza a lo largo del siglo XX, hasta alcanzar un punto de inflexión en la década de 1950.

El 4 de septiembre de 1957 salió la primera edición de la Revista Hora Cero, dirigida por Héctor Germán Oesterheld, una publicación que revolucionó el género y dio origen a obras fundamentales como El Eternauta, El Sargento Kirk, Ernie Pike, entre otras.

En reconocimiento al valor cultural e histórico de la historieta nacional, en octubre de 2010 se sancionó la Ley 26.652, que instituyó oficialmente el 4 de septiembre como el Día Nacional de la Historieta Argentina.

Esta fecha no solo conmemora el nacimiento de una revista icónica, sino también celebra a los artistas, guionistas e ilustradores que con su talento construyeron un legado narrativo profundamente arraigado en la identidad argentina.

En el país, el género creció como una forma de narrar que combina el dibujo con el relato escrito, dando lugar a un medio único para transmitir ideas, emociones e historias.

Su desarrollo estuvo acompañado por revistas que marcaron época, como Patoruzito, Rico Tipo y Fierro, entre tantas otras que se convirtieron en espacios de encuentro entre creadores y lectores.

La riqueza de la historieta argentina se refleja en la diversidad de estilos y miradas de sus autores.

De la mano de Dante Quinterno llegó Patoruzú; con Quino nació Mafalda, un personaje que recorrió el mundo; con Roberto Fontanarrosa, Inodoro Pereyra y su inseparable Mendieta; y, con Caloi, Clemente.

Estos y muchos otros personajes lograron instalarse en la memoria colectiva, trascendiendo generaciones y fronteras.

Lejos de ser un recuerdo del pasado, la historieta argentina sigue expandiéndose con nuevas generaciones de artistas que exploran diversos estilos y formatos.

Entre ellos, Liniers (Macanudo), Ricardo Siri, Juan Sáenz Valiente (El hipnotizador), Sole Otero (Naftalina), Salvador Sanz (Angela della Morte), Decur (Perramus ilustrado recientemente) o Diego Agrimbau (La burbuja de Bertold).

Las editoriales independientes y ferias como Crack Bang Boom en Rosario, junto con la publicación de fanzines y la expansión digital, fortalecen la escena actual y garantizan que la historieta argentina siga dialogando con las lectoras y lectores de hoy.