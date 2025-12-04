4 de diciembre de 2009: Spinetta y las Bandas Eternas, el concierto que unió a todas sus eras en un solo escenario

El 4 de diciembre de 2009, Luis Alberto Spinetta subió al escenario del estadio Vélez Sarsfield para ofrecer un concierto irrepetible: Spinetta y las Bandas Eternas. Una celebración monumental por sus 40 años de carrera, donde reunió a todas sus formaciones históricas: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto.
Ante más de 37.000 personas, el Flaco repasó más de cinco horas de música y más de 50 canciones, en una noche cargada de emoción, historia y homenajes. A lo largo del show se sumaron figuras esenciales del rock argentino, entre ellos Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Ricardo Mollo y Juanse, en una constelación artística imposible de repetir.
La presentación fue registrada en la caja oficial lanzada en 2010, con tres CDs, tres DVDs y un libro de fotos, un documento imprescindible que conserva la dimensión artística, humana y simbólica de ese espectáculo. Años más tarde, el material fue reeditado, siempre con el aval estético del propio Spinetta.
A 15/16 años de aquel 4 de diciembre, la noche sigue vibrando como una postal eterna: un puente emocional entre generaciones, una obra total, una celebración de la música argentina en su máxima expresión.
Etiquetas: Las Horas Oscuras, Leo Acevedo, Luis Alberto Belenda