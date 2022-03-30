4 月 2 日，马尔维纳斯将我们团结在一起

国家政府将开展不同的活动来纪念这一天，并重申我们对这些岛屿的主权

4月2 是马岛战争退伍军人和阵亡将士纪念日。将在马尔维纳斯群岛将我们团结在一起的口号下开展不同的活动。 这是加深阿根廷对马尔维纳斯群岛、南乔治亚岛、南桑威奇群岛及周边海域主权的传播和知名度，以及联合国承认的今天还未解决的主权争端的特殊日子。

所有活动均由外交、国际贸易和宗教事务部通过马尔维纳斯、南极洲和南大西洋部、文化部、媒体和公共传播部以及国防部组织。

公共媒体将通过流媒体和广播进行特别广播，包括现场采访、档案材料、前战斗人员和亲属的证词， 以及不同省份的报道。乌斯怀亚、科技园和基什内尔文化中心也将有现场报道。也将在Contar平台和 YouTube 频道、科技园、国家通讯社、公共电视、媒体和公共传播部、阿根廷外交部、文化部、马尔维纳斯博物馆和基什内尔文化中心的Facebook上，以及国家广播电台及省级和 FM电台直播。

将在火地岛省，南极洲和南大西洋群岛开展活动：4月1日晚，传统守夜活动将在里奥格兰德市举行，4月2日，将在乌斯怀亚举行各种纪念活动。

4 月 2 日晚上 11 点，将在卢汉大教堂举行宗教仪式，阿根廷主教会主席奥斯卡•奥赫亚 (Oscar Ojea) 主教主持。

下午12:30，正式活动将在马尔维纳斯和南大西洋群岛博物馆举行，国家最高当局和特邀嘉宾将参加。 该活动将现场直播，国旗将在不同地区同时升起：乌斯怀亚、查科、罗萨里奥、马尔维纳斯、巴里洛切和萨尔塔。

歌手、前马尔维纳斯战斗员和 ARA Gral. Belgrano 游轮的幸存者 Darío Volonté 将演唱歌曲“Aurora”，歌手 Dolores Solá 将演唱阿根廷国歌。闭幕式还将献给大家歌曲《我只求上帝》。

此外，科技园将在下午 2:00 至晚上 8:00 开放，以纪念 1982 年参加战争的阵亡者、退伍军人和前战斗人员。将为整个家庭提供艺术和文化活动：演奏会、戏剧、来自不同部门的展览、集市、讲座等等。 这些活动将通过公共媒体在全国范围内进行现场直播。 且免费观看，入场时必须出示疫苗接种卫生通行证。

从下午 2:00 开始，在主要街道和展览会场将举行不同的展览，涵盖马尔维纳斯群岛的历史，从动植物到争取承认阿根廷主权的主要里程碑和事件。 在我们的民族文化中也将有一个展示马尔维纳斯和战争的地方：音乐、电影、戏剧和文学。 在主要街道上，公众将能够参观数字纪念馆和花卉装置，以向在 1982 年战争中的男女军人、阵亡者、其家人和退伍军人致敬。还包括不同的讲座，以反映和了解我们文化中的马尔维纳斯。

在不同区域，将有当地产品、美食摊位、临时纹身站和印有马尔维纳斯图案的海报和 T 恤的合作展销会、儿童娱乐活动和军乐表演。

晚上 8:00，将在基什内尔文化中心的国家礼堂举行音乐会“马尔维纳斯之夜”。

音乐会需要预订门票，可以在 3 月 29 日星期二开始在 cck.gob.ar 网站上预定。 此外，可以在 Cont.ar 平台以及 Télam、公共电视台、媒体和公共传播部、文化部、基什内尔文化中心和 Tecnópolis 的 YouTube 和 Facebook 频道上观看直播。 也可以在国家广播电台和国家摇滚频道上听到。

“马尔维纳斯40年议程”的主轴是强调阿根廷人民对马尔维纳斯阵亡者、他们的家人和退伍军人的承认和敬意，并继续重申我们的主权。 马尔维纳斯将我们团结起来，直到所有阿根廷人对上述领土的权利得到承认。

更多信息请查询 https://www.argentina.gob.ar/malvinas-nos-une