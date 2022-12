36. RUFFO Y LOS BAD BABIES

Juan Ruffo (@jeruffo) trajo su buena presencia a procrastinar por una hora. Hablamos de muchísimas cosas, por ejemplo: suplentes de amigos, inicios borrosos de amistades, cómo conquistar en tiempos modernos, un sketch de Chespirito / shakespeare que nunca supimos como se llamaba, ir a los bolos, producción radial, Bola Sin Manija su libro: “Guía definitiva con todo lo que hay que saber para disfrutar del mejor mundial de la historia, del mejor deporte sobre la Tierra, en el mejor planeta del mundo”, crazy Ruffo origins story, la fórmula Metro + radio AM, She Passed Away, C Tangana y su show vuela shores, la cocina de Caricias, los temoldrios, flautas ucranianas, guitarras, flautas y saxos, Domingo y los Bad Babies, Girl Talk y no mucho más.

Procrastinación Asistida con Matzorama, jueves de 20 a 21hs

