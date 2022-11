34. POLIDEPORTIVO PROCRASTINADORES ASISTIDOS

Arrancó el Mundial Qatar 2022, el fin de la caza de mufas post casi-crucificción virtual del Chapu Martinez, la teoría del primer tiempo y la desestabilizacion estratégica de las selección argentina, @patotarruella, @sebavdr y LESA (Mauro Albarracín), el informe de Last Week Tonight con John Oliver (HBO) sobre como el mundial hace pija cada pais al que cae, C. Tangana en el Movistar Arena, 1985 en Prime Video, Nestor Montalbano en Youtube, Black Adam, Wakanda Forever, Jubilemos el 3D en el cine, God of War: Ragnarök y pará de contar.

Procrastinación Asistida con Matzorama, jueves de 20 a 21hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937