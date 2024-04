31º Campionato Mondiale della Pizza

Mercoledì 27 marzo Rae Italiano ha intervistato il maestro pizzaiolo Diego Dávila Gasco, direttore dell'Associazione di Proprietari di Pizzerie e Negozi di "Empanadas" dell'Argentina, Appyce.

Il maestro pizzaiolo, insieme all'equipe argentina, è in procinto di partire per Parma dove dal 9 all'11 aprile si terrà la 31esima edizione del Campionato Mondiale della Pizza.

Diego ci ha raccontato quanti paesi partecipano alla gara e quali sono gli avversari più forti. Inoltre, si è riferito alle principali categorie della competizione e ai parametri tenuti in conto dai giudici per la valutazione.

