30 intendentes de todo el país firmaron la Declaración de Barranquilla

Fue al concluir el primer Encuentro Nacional de Biodiverciudades, desarrollado este martes en Córdoba capital bajo la organización de CAF - banco de desarrollo de América Latina, la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Humboldt. El documento busca generar una red de ciudades en toda América Latina que fomenten un nuevo modelo de desarrollo local, en armonía con la naturaleza.

DESCARGAR

Este martes 29 de marzo se llevó adelante, en la ciudad de Córdoba, el Primer Encuentro Nacional de Biodiverciudades, liderado por CAF -banco de desarrollo de América Latina, la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Humboldt. Al concluir el evento, 30 gobiernos locales de todo el país firmaron la Declaración de Barranquilla y se comprometieron a impulsar un desarrollo local sustentable, en equilibrio con la naturaleza y focalizado en la bioeconomía.

El Encuentro formó parte de un ciclo de eventos liderado por CAF en diversas ciudades de Latinoamérica, con el objetivo de fomentar un modelo que incorpore de manera efectiva la biodiversidad a la gestión urbana. La Declaración de Barranquilla se suscribió por primera vez el pasado 1 de diciembre de 2021, con la aprobación de las ciudades de Barranquilla (Colombia), Córdoba (Argentina), Lima (Perú), Luján (Argentina), Maldonado (Uruguay), Niterói (Brasil), Timbiquí (Colombia) y Ushuaia (Argentina). Desde entonces, ciudades de toda la región se sumaron a la iniciativa, promoviendo así un nuevo paradigma de planificación urbana.

En el Encuentro de este martes, estuvieron presentes el Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli; el Representante de CAF en Argentina, Santiago Rojas y el intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Llaryora; acompañados de autoridades de 30 municipios de Argentina. Junto a la rectora de la Universidad Siglo XXI, María Belén Mendé, y la gerente de Desarrollo Sostenible y Asuntos Corporativos de Holcim, Belén Daghero; Asinelli y Llaryora participaron del conversatorio “Desarrollo económico local en armonía con la naturaleza: consideraciones para ciudades Argentinas”.

“Las ciudades juegan un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático y es por ello que desde CAF estamos comprometidos en diseñar políticas públicas que promuevan un desarrollo urbano sostenible en todo el país. Hoy hemos promovido a través de la iniciativa Biodiverciudades un diálogo enriquecedor entre más de 30 intendentes e intendentas en búsqueda de soluciones compartidas para los problemas comunes de Argentina, América Latina y El Caribe”, aseguró Asinelli.

“Vamos a impulsar el cambio, no vamos a esperar, vamos a asumir como líderes locales y ambientales la responsabilidad que nos toca”, declaró Llaryora.

Entre los intendentes participantes estuvieron Walter Vuoto (Ushuaia), Emilio Jatón (Santa Fe), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Leonardo Stellato (Posadas), Ulpino Suárez (Mendoza), Luciano Di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa), Pablo Hassán (Oberá, Misiones), Leonardo Boto (Luján, Bs. As.), Bettina Romero (Salta), Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz), Martín Piaggio (Gualeguaychú, Entre Ríos), Javier Noguera (Tafí Viejo, Tucumán), Marisa Fassi (Cañuelas, Bs. As.), Gabriel Álamo (Aluminé, Neuquén), Karina Menéndez (Merlo, Bs. As.), Diego Solís (Santa Catalina, Jujuy), María Emilia Soria (Gral. Roca, Río Negro), Javier Belloni (El Calafate, Santa Cruz)

Además, participaron intendentes del interior provincial, entre ellos Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Myriam

Prunotto (Juárez Celman), Carlos Brinner (Bell Ville), Pedro Dellarrosa (Marcos Juárez), Matías Gvozdenovich (Arias), Fabio Guaschino (La Carlota), Oscar Saliba (Huinca Renancó), Octavio Ibarra (Oliva), Ricardo Manera (Villa del Rosario), César Abdala (Laboulauye), Silvio Quiroga (Villa Huidobro) y Martín Guzmán (La Para).