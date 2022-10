30 AÑOS DE LA ADOPCION DE LA BANDERA MAPUCHE POR LA AUTODETERMINACION

SE PRESENTARÁ EL “LIBRO SOBRE EL SIMBOLO” QUE SE HA UNIVERSALIZADO Y ANUNCIAREMOS LA RUTA MAPUCHE.

El día 06 de octubre 2022, se cumplen 30 años de la adopción de la “Bandera Mapuche por la Autodeterminación”. En esta oportunidad lo celebraremos con una actividad pública en la Plaza Lautaro (ex Plaza Teodoro Schmidt), en la ciudad de Temuco del Wallmapuche.

La adopción de la Bandera fue el primer acto de autodeterminación Mapuche que realizó el Consejo de Todas las Tierras Aukiñ Wallmapu Ngulam, junto a las organizaciones Mapuche de Puel Mapu-Mapuche del Este del territorio-, y fue una respuesta a los 500 años de colonización de los españoles en el Continente Abya Yala que pretendían celebrar. A partir de este hecho histórico, el gobierno de la Concertación de Partidos Políticos liderado por el presidente Patricio Aylwin, tomo un conjunto de medidas represivas interponiendo un número de 11 querellas en contra de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras bajo los supuestos delitos de Asociación Ilicita y usurpación de tierras del cual fui llevado a la cárcel durante seis meses y fuimos procesados judicialmente un número de 300 personas y sentenciados 144 Mapuche.

El día 06 de octubre 2022 a las 11:00 AM, en adelante presentaremos el “libro” que he escrito sobre la “Bandera Mapuche por la autodeterminación”, para que toda persona Mapuche y no Mapuche que enarbola la Bandera, lo realice a conciencia y a sabiendas y no sea un simple acto de folklorización como hasta el momento se ha hecho por su desconocimiento.

Lo haremos en la Plaza Lautaro (ex Teodoro Schmidt) porque en ese lugar el día 06 de octubre 1992, quisimos presentar y exhibir la Bandera Mapuche y no se nos permitió y fuimos impedido y duramente reprimidos por parte de carabineros de Chile.

Allí en la plaza de Lautaro, además, de la presentación del “libro sobre la Bandera Mapuche”, exhibiremos un set de fotos sobre el día 06 de octubre 1992, también exhibiremos un video sobre los hechos de ese día histórico.

Invitamos a todos los Mapuche y no Mapuche a conocer la verdadera naturaleza y propósitos del símbolo.

AUCAN HUILCAMAN