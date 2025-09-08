30 años de “Ideología” de Nepal y un recorrido por lo más potente del rock y metal

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky y Hernán Espejo recordamos los 30 años de “Ideología” segundo disco de Nepal. También rememoramos a la banda 13 al Diablo. También escuchamos a Mariscal X, banda hardcore cuyo cantante tiene 12 años. Además sonó Shaila, De Romanticistas Shaolins , el misterioso músico de black metal M y su banda Lamp of Murmuur. Escuchamos a Sepultura y a la banda rockabilly de Rosario The Broken Toys haciendo temas de Dead Kennedys. También nos fuimos a Paraguay para escuchar dos banda de ese país: Corrosion y Sabaoth.