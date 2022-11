25N: “El acceso a la justicia es un impedimento para miles de mujeres”

En el marco del 25N - Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer- Desde temprano dialogó con Patricia Mounier, dirigente de SADOP para conocer el cronograma de actividades previstas desde el gremio.

Mounier informó que el viernes 25 se encontrarán frente al Monumento Docente, donde colocarán una placa en conmemoración de las más de quince docentes víctimas de femicidios de los últimos años. La cita será a partir de las 10 hs.

La ex diputada nacional también convocó a participar de la marcha en reclamo de los derechos de mujeres y disidencias, que partirá desde la Municipalidad de Santa Fe a las 15:30 hs hasta Tribunales; donde expresó que se manifestarán los reclamos para frenar la violencia contra las mujeres y disidencias; y también se solicita una justicia con perspectiva de género y feminista ya que “vemos que el acceso a la justicia es un impedimento para miles de mujeres”, indicó. En el mismo sentido, Mounier expresó “Combatimos con distintas acciones las conductas patriarcales que hacen que las mujeres no podamos llegar a los puestos de conducción y no podamos tener acceso a trabajos dignos, jerarquizados y remunerados”.