25 años de historia en el pop latinoamericano

Miranda!, una de las bandas más influyentes y exitosas del pop argentino de las últimas décadas, fue la protagonista de una nueva edición de la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto.

A lo largo del programa recorrimos la historia del grupo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas, desde sus comienzos en la escena independiente de Buenos Aires a principios de los años 2000 hasta su consolidación como una referencia ineludible de la música popular en español.

La propuesta permitió repasar canciones emblemáticas como “Don”, “Yo te diré” y “Tu misterioso alguien”, además de analizar la evolución artística de la banda, su particular estética, la influencia del electro pop en su sonido y su capacidad para conectar con distintas generaciones de público.

También abordamos el impacto de proyectos recientes como Hotel Miranda! y Nuevo Hotel Miranda!, que reunieron a artistas de diversos estilos y países, reafirmando la vigencia de un grupo que continúa renovándose sin perder su identidad.

Una invitación a descubrir la trayectoria de una banda que convirtió al pop en una marca propia y que, a 25 años de sus inicios, sigue ocupando un lugar central en la música argentina y latinoamericana.