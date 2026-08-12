Acompanhe o encontro desta quarta-feira

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Ciência & Tecnologia, onde foram apresentados achados e novidades do campo da pesquisa, com destaque para os profissionais argentinos.

Na sequência, na seção Sabores Argentinos, o destaque foi para as típicas facturas argentinas, uma tradição das padarias do país que fazem parte do café da manhã e da merenda de muitos argentinos.

Massas doces e variadas, geralmente preparadas com farinha, manteiga ou gordura e açúcar, que podem levar doce de leite, creme de confeiteiro, geleias ou frutas, as facturas fazem parte dos costumes alimentares argentinos e são presença quase obrigatória nas padarias e mesas do país.

E, encerrando o programa, a seção Artista do Dia trouxe a biografia e trajetória de Gilda, uma das grandes vozes da música popular argentina, cantora e compositora de cumbia que se tornou um verdadeiro ícone cultural do país.

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