En Nápoles, nace el 17 de agosto de 1686, unos 340 años atrás, Nicola Porpora, compositor de óperas de notable relevancia en Italia, Alemania e Inglaterra y maestro de los castrati más célebres de su tiempo. Escuchemos entonces de su ópera Polifemo, la célebre aria 'Alto Giove', en la versión del Bach Consort Wien dirigido por el argentino Rubén Dubrovsky, y la voz del contratenor, también argentino, Franco Fagioli.

Además, un 17 de agosto de los siguientes años

1880 muere Ole Bull, un muy exitoso y admirado violinista noruego, guía de Edvard Grieg y, según Schumann, el más extraordinario violinista luego de Paganini.

1876 en Bayreuth, Wagner pone punto final a un trabajo de décadas y estrena El ocaso de los dioses, la última jornada de la tetralogía El anillo del Nibelungo.

1946 en Zürich, al frente de la Orquesta de la Suisse Romande, Charles Munch dirige el estreno de la Sinfonía litúrgica de Arthur Honegger.

2004 en Antibes, a los 85 y alejado de los escenarios, muere Gerard Souzay, un barítono especialmente recordado como uno de los más logrados intérpretes de la canción francesa.