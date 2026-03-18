Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a Península Valdés. Localizada na Patagônia, é um destino imperdível para os amantes da natureza e vida selvagem. Patrimônio Mundial da Humanidade, a região é famosa por suas paisagens deslumbrantes e por ser um ponto de observação privilegiado de animais como baleias-francas, elefantes marinhos, pinguins e guanacos.

A programação continuou com o segmento Ciência & Tecnologia, apresentando novidades e achados da atividade científica e tecnológica argentina.

Na data do seu nascimento, homenageamos Héctor Pedro Blomberg um poeta, jornalista e dramaturgo argentino cuja obra manteve forte ligação com a música popular do país, especialmente com o tango, as milongas e os valses criollos. Além de sua produção literária, destacou-se como letrista de canções que marcaram o cancioneiro argentino, muitas delas compostas em parceria com o violonista Enrique Maciel e interpretadas pelo cantor de tango Ignacio Corsini. Entre suas obras musicais mais conhecidas está o vals “La pulpera de Santa Lucía” que, ainda, aproveitamos para voltar a escutar.

O programa contou, por último, com um comentário sobre um prato típico argentino, mas de fortes raízes galegas.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.