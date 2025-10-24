Acompanhe o encontro en português

O programa da RAE em português desta sexta-feira levou os ouvintes a uma verdadeira viagem pela cultura argentina. Começamos com uma resenha do filme Relatos Selvagens, obra aclamada do diretor Damián Szifron. A análise destacou o humor ácido e o olhar crítico sobre os excessos e as contradições da vida moderna, características que fazem do filme um retrato intenso e provocador da sociedade contemporânea.

Na sequência, o programa apresentou um panorama das belezas e virtudes da província de Córdoba, um dos destinos turísticos mais encantadores da Argentina. Foram mencionadas suas paisagens serranas, o patrimônio histórico de suas cidades coloniais, a hospitalidade do povo cordobês e a vibrante vida cultural que movimenta a região ao longo do ano.

Em seguida, foi ao ar mais uma edição do DX.COM.AR, segmento elaborado pelo especialista Arnaldo Slaen, que traz informações de interesse para o público dexista e amantes do rádio de alcance internacional.

Encerrando a edição, a seção “Artista do Dia” homenageou o cantor Ariel Ardit, um dos grandes nomes do tango contemporâneo. O quadro trouxe um breve percurso de sua carreira — desde os primeiros passos como vocalista da Orquestra El Arranque até o reconhecimento internacional como solista —, além da audição de algumas de suas interpretações mais marcantes, que reafirmam sua dedicação à tradição e à elegância do gênero.

