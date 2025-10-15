Gonzalo Roca: "Estamos ilusionados porque sabemos la importancia de esta elección para cambiar la Argentina"

El candidato, que encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, conversó con Nicolás Yacoy sobre la campaña electoral que está llevando adelante en el distrito.

Aseguró que "los cordobeses estamos ilusionados porque sabemos la importancia de esta elección para cambiar el rumbo del país para siempre".

"Lo mas importante es que la agenda legislativa pase por estas grandes reformas que la Argentina necesita; desde el Poder Legislativo buscaremos aprobar esas reformas para que la Argentina pueda cambiar".

Al analizar el panorama electoral en la provincia de Córdoba, recordó que el 26 competirá contra Natalia De la Sota, "quien se presenta como el anti mileísmo"

Y contra el ex gobernador Schiaretti "a quien se lo define como de la Avenida del Medio pero termina siendo funcional al kirchnerismo".