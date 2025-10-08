Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira traz o programete dedicado a comunicar novidades da atividade na Ciência & Tecnologia, com destaque hoje para os diferentes tipos de golpe que podemos sofrer na Internet ou no celular.

Por outra parte, como a cada quarta-feira, saímos de passeio e viajamos em tempo e espaço, para visitar a província argentina de Misiones, um clássico do turismo local e internacional, terra das Cataratas do Iguaçu e de riqueza histórica e cultural, com opções de todo tipo para famílias, aventureiros e casais em plano romântico.

O programa traz, ainda, uma história que atravessou quase meio século de silêncio e dor, mas que acaba de encontrar uma resposta definitiva: a história do pianista brasileiro conhecido como Tenório Jr., desaparecido na Argentina em 1976, durante os anos mais sombrios das ditaduras militares na América do Sul.

E, por último, temos música de Charly García, o máximo referente do rock argentino.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.