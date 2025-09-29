Entre cuerdas y memorias: un viaje por la guitarra argentina

En el estudio de Nacional Folklórica, con la conducción de Carla Ruiz, conversamos con el guitarrista Carlos Martínez, quien se presentará en el festival Guitarras del Mundo el 1 de octubre en San Juan, el 2 en Mendoza, el 3 en San Luis y el 5 en el cierre en la Capital.

Martínez repasó sus inicios con la guitarra, la influencia de Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú y Abel Fleury, y su trabajo de rescate y transcripción de obras del folclore. También recordó la grabación de la obra integral de Yupanqui en seis discos y destacó la importancia de mantener vivo el legado musical argentino.