Bonavena, el boxeador que se volvió leyenda

Oscar “Ringo” Bonavena nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1942 y se convirtió en una de las figuras más carismáticas del boxeo argentino.

Con su estilo único y su personalidad desenfadada, Ringo trascendió el deporte para transformarse en un personaje popular, querido por el pueblo.

En el ring se enfrentó a los más grandes incluyendo a Joe Frazier y Muhammad Ali. Sus peleas se vivían como verdaderos acontecimientos nacionales. Pero su historia no fue solo de gloria: también hubo viajes, desafíos y un final trágico en Las Vegas, en 1976, que lo convirtió en leyenda.

A décadas de su partida, Ringo sigue siendo recordado como mucho más que un boxeador: un ícono popular, dueño de una historia tan intensa como su vida arriba del ring.

