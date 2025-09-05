El riesgo oculto detrás de los “productos mágicos” en redes sociales

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo Nacional Folklórica, la licenciada Fernanda Delgado, secretaria del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, advirtió sobre el impacto de los influencers en la difusión de suplementos y productos “mágicos” que se presentan como soluciones rápidas para la salud.

Delgado subrayó la importancia de consultar siempre a profesionales matriculados y alertó sobre los riesgos de creer en mensajes generalizados que no contemplan las necesidades individuales.

Jorge Bacaro y Silvia Marucho plantearon además el paralelismo con las apuestas online: promesas de bienestar o éxito inmediato que esconden riesgos serios. La especialista remarcó que la alimentación no es solo cuestión de nutrientes, sino también de cultura, vínculos y hábitos cotidianos.