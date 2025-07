Programación Martes 15 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Doug James

Son of Mr Big Horn

Bobbie’s boogie

Extra axle

Mark Wade Trio

At the sunside

John y Bucky Pizzarelli

Route 66

This will make you laugh

Straighten up and fly right

00.30

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

06.00

Y la mañana va

Francesco Salieri

“La tempesta di mare”, sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Adagio y alegro para corno y piano, op.70

Richard Watkins, corno

Julius Drake, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía original, op.65, nro.2

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hoboken 18, Nro.4

Elena Mouzalas, piano

Orquesta de cámara Amadeus / Agnieszka Duczmal



07.00

Joseph Jongen (compositor belga, 1873-1953)

Poema para chelo y orquesta Nro.1, op.16

Henri Demarquette, chelo

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

John Stanley

Concierto para cuerdas a 7 partes Nº2 en si menor, op.2, Nº2

Orquesta Barroca The Parley of Instruments / Roy Goodman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera “Macbeth”

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

08.00

Engelbert Humperdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Félix Mendelssohn

Selección de Canciones sin palabras. Arreglo para clarinete y piano

Darío Zingales, clarinete

Alexey Grots, piano

Louis Nicolas Clérambault

“La muerte de Hércules”, cantata Nº4 del Libro III de cantatas francesas

Nicolas Rivenq, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Jules Massenet

Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean Yves Ossonce

Franz Lachner

Quinteto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

10.00

Aaron Copland

Sinfonía de danzas

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Charles Valentin Alkan

Obertura, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano

Ottorino Respighi

Preludio, coral y fuga para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Concierto con múltiples instrumentos en Do mayor, RV 558

Il Giardino Armonico

Johann Joseph Fux

Sonata para tres violines sin bajo continuo

Johannes Pramsholer, Roldán Bernabé y Simone Pirri, violín

Gottfried Heinrich Stölzel

“Bist du bei mir” (“Cuando estás conmigo”), de la ópera Diomede, incluida en el Pequeño libro de Ana Magdalena Bach

Lorraine Hunt, soprano

Nicholas Gegan clave

David Bowles, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach

Marcha

François Couperin

Rondó

Anónimo

¿Me darás mi corazón?, aria

Johann Adolf Hasse

Lorraine Hunt, soprano

Nicholas Gegan clave

David Bowles, chelo

Joseph Bodin de Boismortier

Ballet de village (Ballet aldeano) N°52

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

12.00

El Clásico del Mediodía

Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales. Gran fantasía zoológica, para dos pianos y ensamble de cámara

Martha Argerich y Nelson Freire, piano;

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violín;

Tabea Zimmermann, viola;

Mischa Maisky, chelo;

Georg Hörtnagel, contrabajo;

Irena Grafenauer, flauta;

Eduard Brunner, clarinete;

Markus Steckeler, xilofón

Camille Saint-Saëns

Sansón y Dalila. "Mon coeur s'ouvre a ta voix"

Elina Garanca (Garancha), mezzosoprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Yves Abel

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Sinfonía N°3 en Mi bemol mayor, op.55, “Heroica”

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Manfred Honeck

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)

El Pierrot del minuto, obertura de comedia

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Vladimir Horowitz, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Andrew Manz, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

19.00

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Giuseppe Verdi

“Come in quest’ora bruna”, de la ópera Simon Boccanegra

Sonya Yoncheva, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Massimo Zanetti

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Josef Triebensee

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Sigismund Toduţă

Cuatro tablaturas para laúd de Valentin Greff Bakfark

Orquesta de Cámara de Bucarest / Paul Popescu

Constantin Silvestre

Sonata for Clarinet & Piano, Op. 19, No. 1

Ray Jackendoff (clarinet), Valentina Sandu-Dediu (piano)

Dinu Lipatti

Sinfonía concertante para dos pianos y orquesta, op.5

Alberto Portugheis y Stefano Greco, pianos

Camerata de la Joven Orquesta de León / Georgina Sánchez

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Joaquín Rodrigo

Pastoral

Modesto Mussorgsky

“El viejo castillo” de Cuadros de una exposición

Agustín Barrios

Danza paraguaya

María Luisa Anido, guitarra

John Ruter

Magnificat, para soprano solista, coro y orquesta

Orquesta y Grupo Coral Divertimento / Néstor Zadoff