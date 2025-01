Juan Cruz Revello presenta su nuevo libros sobre la historia de "Los Piojos"

Juan Cruz Revello nació en la ciudad bonaerense de Junín y desde 1997 vive en Rosario, donde se dedica al periodismo en diferentes medios.

En doálogo con Mariano del Mazo en Flores Negras, contó detalles de su último libro en el que habla de la historia de la banda de Rock Los Piojos.

"Los Piojos en los 90". Del barrio a los estadios. en el que analiza que la cultura musical argentina de la década de los noventa no se puede pensar sin Los Piojos.

La banda definió una época y una generación. Incluso quienes no los escucharon y no se sintieron parte de la escena que desplegaron, no pueden obviar el protagonismo que tuvieron.

El libro cuenta con testimonios exclusivos de músicos, colaboradores, diseñadores y escritores, y un arduo trabajo de investigación, reconstruye el trayecto inicial del grupo: cómo fue abrirse camino desde el under hasta llenar estadios y cómo se vivieron los efectos de ese salto que comandó mucho más que el recambio generacional del rock nacional.