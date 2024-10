Programación Miércoles 30 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Steve Davis

Pinnacles

Shortcake

Les Gammas

Samba para Dr.B

Cristina Morrison

Vocalise for my mother

Ophelia’s madness

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto de "La flauta mágica", WoO 46

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Francesco Bartolomeo Conti

Languet anima mea

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº2 para orquesta de câmara

Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

André Navarra, chelo

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

Glenn Gould, piano

06.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto op.92

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Geir Henning Braaten, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hob.1, N°17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer



07.00

Richard Wagner

Rule Britannia, obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº47 en Sol mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9

Jed Wentz, flauta

Marcelo Bussi, órgano



08.00

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto Budapest y Otto Kérstesz, chelo

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

09.00



Franz Schubert

Dos momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor y Nº2 en La bemol mayor

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Gringolts

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Per Hannevold, fagot

Geir Henning Braaten, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

¡Retumben, timbales! ¡Resuenen, trompetas!, BWV 214

Els Bongers, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y orquesta barrocos de Ámsterdam / Ton Koopman

Georg Philipp Telemann

Concerto grosso en Re mayor, (catálogo Telemann) TWV 54 D3

The English Concert / Trevor Pinnock

Henry Purcell

Marcha fúnebre por la muerte de la reina María

Baroque Brass Of London / David Hill

Marc-Antoine Charpentier

Marcha de triunfo y segundo aire de trompeta H.547

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Jean Baptiste Lully

-Marcha de los combatientes y marcha fúnebre de la ópera “Alceste”

-Marcha para la ceremonia de los turcos, de la comedia-ballet “El burgués gentilhombre”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

12.00

El Clásico del Mediodía

Georges Bizet

Fragmentos de la ópera Carmen:

“Obertura”, “Coro de niños”, “Habanera”, “Dúo de Micaela y Don José”, “Seguidilla y dúo”, “Canción gitana”, “Canción del torero”, “Aria de la flor”, “Aria de Micaela” y “Marcha y coro del cuarto acto”.

Julia Migenes Johnson, soprano

Plácido Domingo, tenor

Ruggero Raimondi, barítono

Faith Esham, soprano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Bach-Gounod

Ave Maria (1853)

Chery Studer, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Ion Marin

Felix Mendelssohn

Tercer movimiento de la Sinfonía para cuerdas N°4 en do menor

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Robert Schumann

Toccata en Do mayor para piano, op.7

Sviatoslav Richter, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

“Introducción y Fuga”, de la Suite para orquesta N°1 en Re menor, op.43

Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40 (versión para orquesta de cuerdas)

Orquesta de Cámara Orpheus

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Aram Jachaturian

Suite Nº1 del ballet “Gayaneh”

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia & Marielle Labècque, dúo de pianos

Barbara Strozzi

Udite amanti

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Ensamble Private Musicke / Pierre Pitzi

19.00

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en re menor, op.4, Nº8

The Purcell Quartet

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

Johann Stich

Concierto para corno y orquesta Nº10 en Fa mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jirí Antonín Benda

Sinfonía Nº9 en La mayor

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

Leos Janácek

Selección del Primer libro de En el sendero de los pastos crecidos

Rudolf Firkusny, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

José Gil

La primavera, canción sobre un poema de Pedro Miguel Obligado

Eduardo Ayas, tenor

Susana Frangi, piano

Manuel Gómez Carrillo

Fiesta criolla (Panorama sobre temas santiagueños), poema sinfónico (1934)

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Astor Piazzolla

Historia del tango (“Bordel 1900”, “Café 1900”, “NIght Club 1960” y “Concert d’aujourd’hui” – “Concierto de hoy”)

Luis Rocco, flauta

Víctor Vialladangos

Marcela Pavia

El juego de Albatros

Melina Marcos, piano

Gabriel Sivak

Descaminos. Concierto para chelo, cuerdas y percusión

Patrick Langot, chelo

Orquesta de Lutetia / Alejandro Sandler.