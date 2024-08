Programación Martes 13 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Alan Barnes y Brian Lemon

I told every little star

All the things you are

Walter Malosetti

Them there eyes

On the sunny side of the street

Jo Fabro

Atmosphere

Step aside

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Convivium Ensamble

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Edward Elgar

In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50

Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

06.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Xaver Scharwenka

Serenata para violín y piano, op.70

Lydia Mordkovitch, violín

Seta Tanyel, piano

Gottfried Finger

Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor

Hazel Brooks, violín

David Pollock, clave

Zoltán Kodály

Suite de “Háry János”

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer



07.00

Sergei Rachmaninov

Scherzo para orquesta en Re mayor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"



Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nro.6 en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner



08.00

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Elegía sobre temas del Príncipe Louis Ferdinand de Prusia

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck



09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Dos piezas para guitarra: Mazurka y Pieza en modo antiguo

Alain Prévost, guitarra

Joseph Horovitz (compositor y director británico, 1926-2022)

Sonatina para clarinete y piano

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano



10.00

Samuel Barber

Knoxville, verano de 1915

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Carl Nielsen

Tema y variaciones para piano, op.40

Christian Eggen, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Dietrich Buxtehude

Cantata “Subid al Cielo”, BuxWV 96

Amaryllis Dieltiens y Gerlinde Sämann, sopranos

Tilman LIdchi, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

Willam Boyce

Concerto grosso en mi menor

London Baroque / Charles Medlam

Thomas Arne

“No suspiréis ya, damas”, de la música incidental para Mucho ruido y pocas nueces

“Aunque su culpa haya desgarrado mi corazón”, de la música incidental para La isla desierta

Richard Morton, tenor

Emma KIrkby, soprano

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Jean-Philippe Rameau

In convertendo Dominus (Cuando el Señor hizo volver), gran motete con texto del Salmo CXXVI

Sophie Daneman y Noémi Rime, sopranos

Paul Agnew, contratenor

Nicolas Rivencq, brítono

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

El Clásico del Mediodía

Paul Dukas

El aprendiz de brujo

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Paul Dukas

El aprendiz de brujo (arr. de Victor Staub)

Yuja Wang, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces: Danza del hada de azúcar y Vals de las flores

Orquesta Philharmonia / Michael Tilson Thomas

Dmitri Shostakovich

Vals de la Suite de Jazz N.2 (Suite para orquesta de variedades)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Nelson Goerner, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Sonata en La mayor para chelo y continuo

Paolo Pandolfo, viola da gamba

Andrea Buccarella, fortepiano

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía concertante N°5 para oboe, fagot y orquesta

Barbara Ferrara, oboe

MAria de Martini, fagot

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Jósef Elsner

Cuarteto en Mi bemol mayor, op.15

Trío de Varsovia

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Giuseppe Verdi

Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Piottr Illich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.75

Vladimir Feltsman, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 7 Mstislav Rostropovich

19.00

Louise Farrenc

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

Johannes Brahms

Danza húngara Nº5 y Nº6 (orquestación de Albert Parlow)

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)

Trevor Pinnock, clave

19.50

Transmisión en directo desde el Teatro Colón

Continúa la temporada lírica del Colón y en esta ocasión se presenta El Cónsul de Gian Carlo Menotti, con la dirección de Marcelo Ayub. El elenco estará conformado por Carla Filipcic-Holm , Sebastián Angulegui , Adriana Mastrángelo, Virginia Correa Dupuy y Héctor Guedes, entre otros.

23.00

Industria Nacional

Jacobo Ficher (1896-1978)

El gaucho, op.51 (1944)

Orquesta Sinfónica del Estado / Jacobo Ficher

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en trío

Trío Luminar

Jorge Arandia Navarro

“Tango (que me hiciste mal)”, “Pastoral”, “Danza de los gatos de Ravel” y “Poética nieve en Buenos Aires”, de Estudios de ánimo

Anaïs Crestin, piano