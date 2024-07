Programación Viernes 26 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Ornette Coleman

Invisible

Jayne

Elia Bastida

Awful lonely

Abbey Lincoln

I’m in love

And how I hoped for your love

Up jumped spring

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta;

Ian Brown, piano

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, L.118

Dubravka Tomsic, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

John Jenkins

Consort para viola-lira en Sol mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Murray Perahia. Piano

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Fernando Sor

Tema y variaciones para guitarra en Do mayor, op.15c

Marc Teicholz, guitarra

Jean Sibelius

El cisne blanco, suite op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº3

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel

Sonatina para piano

Bertrand Chamayou, piano

Joseph Haydn

Sonata dúo para violín y viola Nº5 en Mi bemol mayor

Dénes Kovács, violín; Géza Németh, viola

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

07.00

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

08.00

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebe Nº1

Helen Huang, piano

Joaquín Turina

La oración del torero, op.34

I Musici de Montréal / Yuli Turovsky

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves

10.00

Nicolo Porpora

“Or che d’orrido verno”, cantata

Elena Cecchi Fedi, soprano

Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Andrew Davis

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Girolamo Kapsberger

-Aria di Fiorenza

-Toccata arpeggiata

Paul O`Dette, laúd

Johann Sebastian Bach

-Fuga en sol menor, BWV 1000

-Preludio en do menor, BWV 999

Evangelina Mascardi, laúd

Sylvius Leopold Weiss

Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo en re menor

Richard Stone, laúd

Tempesta di Mare Philadelphia

Antonio Vivaldi

Concierto para laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 93

Rolf Lislevand, laúd

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Francis Poulenc

Concierto en sol menor par a cuerdas, órgano y timbales (1938)

Simon Preston, órgano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Harrison Birtwhistle (1934-2022)

Cinco poemas de Celan, para soprano y cinco instrumentos (1989)

Christine Whittlesley, soprano

Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Steve Reich

Runner. Música para ensamble y orquesta (2016)

Ensamble Modern

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Brad Lubman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johannes Brahms

Serenata para orquesta Nº2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Julián Aguirre

Primer cuaderno de los Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Giovanni Benedetto Platti

Concierto con chelo obligado en Re mayor

Sebastian Hess, chelo

Academia de Música Antigua de Berlín

19.00

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la los Países del Loira / John Axelrod

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Darius Milhaud

Kentuckiana, op.287

Stephen Coombs y Artur Pizzarro, dúo de pianos

Enrique Granados

Intermezzo de Goyescas

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frühbeck de Burgos

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Zygmunt Noskowski

Sinfonía N°2 en do menor, “Elegíaca” (1879)

Orquesta de la Radio Nacional de Polonia / Łukasz Borowicz

Karol Kurpiñski

Fantasía para cuarteto de cuerdas (1923)

Cuarteto Wilanów



Aleksander Tansman

Polonesa y Serenata de las Doce piezas fáciles para guitarra

Krzysztof Nieborak, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

María Teresa Luengo (1940)

Saltos transparentes II, para piano y electroacústica (2004)

Nora Gracía, piano

Emilio Dublanc (1911-1990)

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op 47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Miembros del Coro de Cámara del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral / Cristian Gómez

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta N°2 en re menor, op.119 (1902)

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Cristian Măcelaru

Grabado en vivo en la Philharmonie de París el 26 de noviembre de 2021