21 de enero, Día Internacional del Mariachi

El mariachi no es sólo un conjunto musical, es una postal sonora que viajó fronteras y épocas.

Sus trompetas, violines y guitarrones construyeron una estética reconocible en segundos, capaz de activar recuerdos colectivos incluso lejos de México.

En América Latina su presencia se volvió familiar en fiestas, celebraciones y escenas icónicas del audiovisual.

La fecha del 21 de enero funciona como una excusa para revisar ese recorrido y entender cómo una expresión regional logró proyección simbólica internacional.

El fenómeno no responde a un único factor, sino que hay tradición oral, industria cultural, migraciones y una fuerte carga emocional asociada a la voz y la letra.

En "Deja Vú", Carla Ruiz conversó con Diego Maximiliano, músico y mariachi que integra el grupo Mariachi Gavilanes Argentina.

Diego cuenta algunas particularidades y anécdotas de su trabajo, de su música y de sus "clientes".