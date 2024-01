Salud Mental: "la depresión afecta a más de 300 millones de personas"

En su columna de salud mental en Verano Nacional, la psicóloga (MP:10104) Denise Roqué, se refirió a la depresión, con motivo de conmemorarse el pasado 13 de enero el Día Mundial de lucha contra este trastorno. La especialista planteó cuatro preguntas: qué es, cómo puede prevenirse, cuáles son los factores que contribuyen a la depresión y cómo debe tratarse.

"Primero - detalló - hay que saber que es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, es decir que es bastante frecuente". Sostuvo que "tendemos a pensarla dentro de una sintomatología, donde comúnmente sabemos que hay un descenso del estado de ánimo, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, reducción de energía, y eso impacta en la actividad de la persona en su vida cotidiana".

Es importante aclarar, según Roqué, que "no son las variaciones habituales del estado de ánimo o esas respuestas que tenemos frente a problemas de la vida cotidiana, sino que es algo más. Puede convertirse en un problema de salud serio, porque se empieza a vincular con otros aspectos clínicos del cuerpo, hasta los neurológicos".

"La depresión también puede verse de otra forma, podemos encontrar personas que en lugar de dormir todo el día, tienen insomnio, en lugar de no comer tienden a comer mucho más, de no cuidar donde viven a limpiar en exceso. Muchas veces la depresión parece tener síntomas claros pero a veces no lo son tanto", agregó.

