2025, uno de los años más cálidos de la historia y el desafío climático que enfrenta el planeta

Los datos climáticos recientes confirman que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media global de alrededor de 14,97 °C, solamente por debajo de 2024 y 2023 en los registros modernos. Este nuevo hito se da en un contexto donde el promedio de los últimos tres años superó por primera vez el umbral de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un límite señalado en el Acuerdo de París para reducir los peores impactos del cambio climático, lo que plantea preocupaciones importantes para el futuro cercano.

La profesora, investigadora y meteoróloga argentina experta en cambio climático Matilde Rusticuci dialogó al respecto con el equipo de Ramos generales y subrayó que "la temperatura aumenta de manera sostenida y vamos batiendo récords cada año".

Los efectos de este calentamiento global ya son observables en múltiples regiones del mundo. Las temperaturas récord están vinculadas a olas de calor más largas e intensas, mayor frecuencia de incendios forestales, alteraciones en los patrones de lluvias, y fenómenos extremos como precipitaciones intensas o sequías prolongadas, afectando ecosistemas, biodiversidad y comunidades humanas. La reducción de hielos en el Ártico y la Antártida y el aumento del nivel del mar son otros signos visibles de un clima que cambia a ritmo acelerado.

Para 2026, los modelos climáticos y las observaciones de centros meteorológicos internacionales proyectan que las temperaturas seguirán por encima de los promedios históricos, con la probabilidad de que este año también esté entre los más cálidos registrados. Estas proyecciones refuerzan la urgencia de fortalecer las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, tanto a nivel global como regional, con acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, promuevan energía limpia y aumenten la resiliencia de comunidades vulnerables.

El desafío es profundo: mantener el calentamiento global dentro de límites más seguros exigirá no solo compromisos políticos y económicos, sino transformaciones en los sistemas de producción, consumo energético y protección ambiental en todo el mundo.