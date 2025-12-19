“2025 fue un gran año, la gestión de Cultura se afianzó y cada uno puso su sello”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la participación del Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y del músico, pianista y director, Damián Mahler.

Además, como siempre, presentaremos la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Cifelli hizo un balance positivo y, en ese sentido, evaluó que “la gestión se afianzó” y que este 2025 “fue un gran año” y “lo disfruté mucho”.

“Estoy contento, sentí que cada uno dejó su huella, puso su sello, yo quiero que todos se luzcan”, expresó.

También, el secretario de Cultura se explayó sobre los proyectos federales previstos para 2026 así como las actividades previstas en los Museos Nacionales.

“Me gustaría en el 2027 hacer un gran espectáculo en el Cervantes sobre la historia argentina”, anticipó.

Por su parte, Damián Mahler nos contó sobre sus proyectos actuales y adelantó que “el año que viene estoy volviendo al teatro”.

“En la música no hay hijo de, es como en el deporte, la música es una disciplina tanto como el deporte”, indicó.

Mahler es un compositor, director de orquesta y productor musical argentino, conocido por continuar el legado de su padre, el también reconocido músico Ángel Mahler.

Se destaca en el ámbito del teatro musical y ha trabajado con importantes producciones tanto nacionales como internacionales.