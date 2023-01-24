2023 年夏季特别节目周期从埃斯佩兰萨南极基地大天使圣加布里埃尔LRA 36国家广播电台短波首播

上周六，1 月 21 日，阿根廷时间 12:15（15.15 UTC），位于埃斯佩兰萨南极基地

短波电台 LRA 36大天使圣加布里埃尔（ Radio Nacional Arcángel San Gabriel），播放了“Uniendo Voces”节目，这是RAE阿根廷对外广播电台的 2023 年夏季特别周期， 频率15476 khz (usb)。

该节目由南极联合司令部成员和基尔梅斯国立大学教授胡安•贝纳文特（Juan C. Benavente）、布宜诺斯艾利斯LRA 1国家广播电台记者马塞洛•阿亚拉（Marcelo Ayala）主持，及这一阿根廷南极基地的工作人员及首席下士妮可•巴尔德贝尼托（ Nicole Valdebenito ）负责技术操作。

在第一个节目中，南极联合指挥官埃德加•费尔南多•卡兰丁（Edgar Fernando Calandín ）准将、埃斯佩兰萨基地的负责人和LRA 36 的现任台长古斯塔沃•科德罗•斯坎多洛（Gustavo Cordero Scandolo）中校接受了采访，RAE 的台长在节目结束前通过电话发表讲话，强调了这些短波广播的重要性和国际反响。

来自阿根廷、乌拉圭、智利、巴西、墨西哥、哥斯达黎加、美国、西班牙、德国、日本、乌克兰、比利时和法国的听众、无线电听众和无线电爱好者收听了节目。 拉丁美洲的在线 SDR 接收器（kiwisdr 和 websdr）在传输期间处于活动状态，其所有频道都被占用并且几乎完全调谐到 LRA36 频率。

南极LRA 36 电台是唯一一个从南极洲以短波传输的台站，它也在 96.7 MHz 频率的 FM 上进行广播，并可以在www.radionacional.com.ar 互联网上收听到。

随着周六节目的播出，夏季特别周期的广播节目开始启动，这是 2023 年南极文化议程“文化就是主权”的一部分，这是文化部和国防部通过南极联合司令部 (COCOANTAR) 制定的第六大洲倡议。

该周期的其他节目-包括“新闻概览”，该节目由记者 Marcelo Ayala 主持，由布宜诺斯艾利斯的 LRA 1 播放，并且埃斯佩兰萨基地 LU1ZV 电台业余无线电波段广播。节目由海军和空军成员Nicole Valdebenito 和 Esteban Romero 负责播出。

1 月 28 日星期六，将在当地时间 12 点（世界标准时间 15 点）在 15476 khz (USB) 短波上进行新的 90 分钟广播，并在当地时间 4 点（世界标准时间 19 点）重播。