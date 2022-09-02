袭击副总统克里斯蒂娜·基什内尔是世界新闻

2022年9月2日的新闻报道：

由于对副总统CFK的暗杀未遂，世界领导人表达了他们对前总统的声援并谴责了这一事件。

教皇弗朗西斯科本周五向副总统发送了一封电报说，在这个敏感时刻表达他对副总统的声援和亲近。

委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗（Nicolás Maduro）在推特上发帖称：“面对企图杀害阿根廷副总统 CFK这一事件，我们向克里斯蒂娜表示声援。”

他补充说：“我们强烈反对这种试图破坏兄弟国阿根廷人民和平的行动。伟大的祖国与您同行！ #FuerzaArgentina #FuerzaCristina”。

智利总统加布里埃尔•博里克在社交网络上表示：“暗杀阿根廷副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯的企图应得到整个大陆的否定和谴责。我与她、政府和阿根廷人民团结一致。”。“方式将永远是思想的辩论和对话，而不是武器或暴力。”

乌拉圭总统路易斯•拉卡勒•普 (Luis Lacalle Pou) 表示：“在任何情况下，都不能容忍暴力。面对袭击事件，我与克里斯蒂娜•费尔南德斯夫人和所有阿根廷人民团结一致。”

秘鲁总统佩德罗•卡斯蒂略表示：“我与副总统和阿根廷人民团结一致。秘鲁政府谴责今天发生的对她生命的袭击。我们反对任何暴力行为。”

与此同时，玻利维亚总统路易斯•阿尔塞在其账户中表示：“我们坚决否认对阿根廷副总统CFK姐妹生命的谋杀企图。玻利维亚多民族国家将全力支持她、她的家人、政府和阿根廷人民”。

洪都拉斯的希奥马拉•卡斯特罗表达了“强烈谴责针对副总统@CFKArgentina 的暗杀企图”，并发出了“支持克里斯蒂娜和阿根廷人民的信息”。

厄瓜多尔总统吉列尔莫•拉索（Guillermo Lasso）在推特上发帖称：“我谴责针对副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯（Cristina Fernández）的袭击事件，我向阿根廷政府表示厄瓜多尔的声援。我们相信民主与和平。我们拒绝仇恨和暴力。” .

古巴总统米格尔•迪亚斯•卡内尔表示：“我们对暗杀克里斯蒂娜•费尔南德斯•德•基什内尔的企图感到失望，我们向副总统、政府和阿根廷人民表示声援。”

美洲国家组织负责人乌拉圭的路易斯•阿尔马格罗表达了他对克里斯蒂娜•费尔南德斯和阿根廷政府的声援。

玻利维亚前总统埃沃•莫拉莱斯也发表了讲话，他在网络上说：“我们谴责对我们的姐妹@CFKArgentina 的懦弱暗杀企图。我们与副总统团结一致。伟大的祖国与你同在，姐姐。”

另一位与前总统关系密切的领导人、巴西人卢拉•达席尔瓦（Lula da Silva）向她发出了“强有力”的“声援”，并保证基什内尔是“一个不知道如何尊重差异和多样性的法西斯罪犯的受害者”。

这位工人党领袖还表示：“克里斯蒂娜是一位值得世界上任何民主人士尊重的女性，感谢上帝她没有受伤。”

另一位南美国家前总统厄瓜多尔人拉斐尔•科雷亚发表：“这个世界出了什么问题！我绝对声援克里斯蒂娜。”

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