Programación Lunes 23 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Hector Berlioz

Sinfonía fúnebre y triunfal, op.15

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

John Corigliano

Fantasy on an ostinato (Fantasía sobre un ostinato) para piano

Emanuel Ax, piano

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L'Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor, op.144

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Ernesto Nazareth

Confidencias, Celestial, Creer y esperar y Torbellino de besos, cuatro valses para piano

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.113

Kálmán Berkes, clarinete

Miklos Perényi, chelo

Zoltánn Kocsis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Igor Stravinsky

Suite Italiana, para violín y piano

Cho-Liang Lin, violín

André-Michel Schub, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

George Frideric Handel

Suite para clave en re menor, HWV 436

Trevor Pinnock, clave

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano Nº3, op.11

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Gustav Mahler

Canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Vasily Petrenko

Félix Mendelssohn

Fantasía en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Ottorino Respighi

Poema otoñal, para violín y orquesta

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Yakov Kreizberg

Joseph Lanner

Flores de primavera, vals, op.118

Ensamble Biedermeier de Viena

08.00



Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Elizabeth Hainen, arpa

Orquesta de la Radio Nacional de Bulgaria / Rossen Milanov

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Edmund Rubbra

Sinfonía Nº10, op.145, “Sinfonía de cámara”

Sinfonietta de Bournemouth / Hans-Hubert Schönzeler

09.00



Máximo Pujol

Sonatina para guitarra

María Isabel Siewers, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Fazil Say, piano

Orquesta de Cámara de Zurich / Howard Griffiths

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson



10.00

Edward MacDowell

Lamia, poema sinfónico, op.29

Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger

Maurice Ravel

“Historias naturales”, ciclo de canciones sobre textos de Jules Renard

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nro.31 en Fa mayor, Perger 22

Orquesta Filarmónica Checa de Pardubice / Patrick Gallois

11.00

Música de Verano

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España

Javier Perianes, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Josep Pons

Louise Farrenc (1804-1875)

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

John Dowland

Gallarda de Langton

Nigel North, laúd

12.00

Alberto Ginastera

Pampeana N°3, op.24

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Claude Debussy

Sonata para flauta, viola y arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Serge Collot, viola

Ursula Holliger, arpa

13.00

Actualidad Musical

Ana Carrique (1886-1978)

Coplas puntanas : En San Luis no te enamores, Pajarito de nieve

Lucia Alonso Moser, soprano

Juan Pablo Scafidi, piano

Lita Spena (1904-1989)

Paloma del aire

Santiago Martinez, tenor

Juan Pablo Scafidi, piano

Montserrat Campany (1901-1995)

Dos canciones Petit Rondel - Tonada

Santiago Martinez, tenor

Lucia Alonso Moser, soprano

Juan Pablo Scafidi, piano

Elsa Calcagno (1905-1978)

Dos canciones Madre Vidalitay - Lo que yo quiero

Santiago Martinez, tenor

Lucia Alonso Moser, soprano

Eduviges Piccone, piano

Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner 25 de junio de 2022

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante in Re bemol Mayor, K. 364

Isabelle Faust, violin

Antoine Tamestit, viola

Ensamble The English Concert / John Eliot Gardiner

Concert Hall Bela Bartok de Budapest 14 de enero pasado Dur 31’

14.00



John Adams (compositor Estadounidense nacido en 1947)

“Segunda parte” del oratorio de navidad” El Niño

Lauren Snouffer, soprano

Josefina Maldonado, mezzo-soprano

Davóne Tines, bajo baritono

Daniel Bubeck, Brian Cummings y Nathan Medley, contratenores

Coro de niños y adultos de Cleveland

Orquesta de Cleveland / John Adams

15.00

Alexander Scriabin

Sinfonía N°3 “Poema Divino”

Orquesta Estable del teatro Argentino / André Dos Santos

Hall del teatro Argentino, La Plata 27 de octubre de 2022

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.472

Robert Thomspon, fagot

The London Mozart Players / Philip Ledger

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Carl Ditters von Dittersdorf (compositor austríaco, 1739 – 1799)

Sinfonía Nº5, "La transformación de los campesinos de Lycian en ranas"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

19.00

Erik Satie

Selección de canciones

Jill Gomez, soprano

John Constable, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

20.00

Música Documental

Erik Satie

Fragmento de la música del ballet Parade (1917)

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Poulenc, Milhaud, Tailleferre, Auric y Honegger

Música del ballet Los recién casados en la Torre Eiffel (1921)

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Francis Poulenc

Primer movimiento del Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Darius Milhaud

Fragmento de la música de ballet El buey sobre el tejado, op.58 (1920)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Primer movimiento del Cuarteto Nº6

Cuarteto Arcana

George Auric

La canción del (Moulin Rouge, texto de Jacques Larue (1952)

Georges Guétary

Orquesta de Jacques-Henry Rys

Arthur Honegger

Fuga y coral para órgano

Frederick Swann, órgano

Arthur Honegger

“Dies Irae”, primer movimiento de la Sinfonía Nª3, “Litúrgica”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

Germaine Tailleferre

Concierto para piano y orquesta N°1 para piano y orquesta (1924)

Peter Jablonsky, piano

Orquesta Avanti / Hanu Lintu

Louis Durey

Canto de la prisión, op.32a, con textos de Guillaume Apollinaire (1923)

Bruno Laplante, barítono

Marc Durand, piano

22.00

Música de Verano

Bedřich Smetana

Tres danzas de la ópera La novia vendida (“Polca”, “Furiant” y “Danza de los comediantes”)

Orquesta Filarmónica Checa / Libor Pešek

Edward Elgar

Música del ballet El abanico decorado (1917)

Orquesta Philharmonia del Norte de Inglaterra / David Lloyd-Jones

Aaron Copland

Suite de la músuca del balet Primavera en los Apalaches (1944)

Orquesta Sinfónica de Bostion / Aaron Coplandi

23.00

Industria Nacional

Guillaume de Machaut

Cuando estoy privado de ver a mi dama

Amo sin pensar en la injuria

La Manfredina

Isaac Albéniz

“Evocación”, “El puerto”, “El Corpus en Sevilla” y “Triana”, de Iberia

Nelson Goerner, piano

Héctor Della Costa

Sinfonía C.M.C

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 15 de noviembre de 1974