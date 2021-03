18 de marzo: Día de la Promoción de los derechos de las personas trans

El 18 de marzo se recordó el Día de la Promoción de los derechos de las personas trans que fue abordada en Radio Nacional Resistencia por Aron Tote Galván, un militante de los mismos: “es un trabajo diario, con mucha voluntad por parte de todos los integrantes porque sabemos que estamos construyendo un camino para los que vendrán”, señaló en charla con Silvia Villavicencio.

“Todos, todas y todes tenemos circunstancias diferentes, pero lo mío fue doble porque en la adolescencia me tuve que decidir por una identidad lésbica, en la que no me sentía, porque mi autopercepción era distinta. Cuando comencé a conocer el mundo de la disidencia empecé cambiar. Todos somos seres y las normas se nos imponen desde las infancias”, aseguró.

Galván desarrolló: “desde el concepto binario muchos piensan qué derechos nos corresponden y la respuesta es que gracias a estos gobiernos que piensan en toda la población, nos corresponde los mismos que al resto de la población, es decir a un trabajo digno, a ser reconocido. No somos como dicen por ahí, una isla, condenados a vivir en un ghetto, muchos fuimos expulsados de nuestros hogares, simplemente por no estar dentro de la norma, tenemos derecho a la vivienda, a la salud, y necesitamos un espacio que, necesariamente debe ser construido desde el Estado”, afirmó.

“Quienes deseen tomar contacto con nosotros pueden hacerlo, porque es una transición muy difícil para las masculinidades trans y conozcan las herramientas que existen y poder transmitirlas a los demás. Hay que trabajar la invisibilidad, porque hay muchos chicos que la están pasando muy mal. El miedo de las personas más oprimidas hace que aborrezcan a quienes no aceptan la opresión”, finalizó.