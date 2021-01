18 de enero de 2015: Suicidio de Nisman, cobertura de Radio Nacional-Parte V

El viernes 16 de enero de 2015 a las 18:45, la denuncia del fiscal presentada 48 horas antes. Ya no existía. El canciller Héctor Timerman había recibido la comunicación del ex titular de Interpol, Ronald Noble: “Argentina nunca pidió la caída de las alertas rojas”. Antes ya habían dejado de ser argumentos válidos, la inexistente compra de petróleo iraní y un listado de agentes que no trabajaban para la SIDE. Nisman tenía que ir el lunes al Congreso, a defender lo indefendible.