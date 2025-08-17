175° Aniversario de la muerte del General Don José de San Martín

Reconocido como el Padre de la Patria, el prócer máximo argentino y Libertador de América falleció el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur Mer, Francia.

José Francisco de San Martín había nacido en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778, y se convirtió en una figura clave para la concreción y consolidación de nuestra independencia política.

Además, contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y del Perú; por lo tanto, fue un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos.

En su testamento pidió que su sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas «por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla».

También, pidió que su corazón descansara en Buenos Aires lo que se cumplió en mayo de 1880, cuando sus restos fueron repatriados desde Francia y recibidos por el entonces presidente Nicolás Avellaneda.

Actualmente descansan en un mausoleo construido dentro la Capilla Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral metropolitana.

Recordamos esta fecha y la figura de San Martín guiados por el historiador Felipe Pigna, a partir de un fragmento del programa Historias de Nuestra Historia, emitido por AM870 y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Música:

-El Bayo de San Martin (Víctor Abel Giménez - Carlos López Terra) Claudio Agrelo

-Marcha de San Lorenzo (Cayetano Alberto Silva) Abel Pintos [2023 del Álbum “Alta en el Cielo”]

-Marcha de San Lorenzo (Cayetano Alberto Silva) Carlos Martínez [2013 del Álbum “Aires Criollos de Agustín Barrios”]

-Himno al General San Martín (Segundo M. Argarañaz - Arturo Luzzatt) Abel Pintos [2023 del Álbum “Alta en el Cielo”]