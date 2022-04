Trámites de ANSES gratuitos en Alvear

Vico Echeverría, ex concejal, será nuevo titular de la oficina de gestión en la localidad de Alvear, que se estará inaugurando el día viernes 29 de abril. Este grupo de militantes están trabajando hace tiempo gestionando todo tipo de trámites para los ciudadanos, "me gustaría aclarar que en Alvear no hay ANSES"dijo Echeverría.

El ANSES es una de las oficinas más necesarias en la ciudad, "ese trabajo lo estamos haciendo nosotros". "Venimos haciendo un trabajo militante en el cual ya lo hicimos el año pasado y teníamos la idea de oficina de gestión", esto significa que acompañan a los vecinos y los asesoran con respecto a algunos trámites que tienen importancia para la ciudadanía, esto se realiza de manera gratuita.