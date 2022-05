17 de mayo: Día del Internet

Hoy, desde el 2005 se celebra el Día del Internet. Un día que si bien está bueno celebrar la existencia de una herramienta que nos permite comunicarnos, entretenernos, aprender y trabajar, también deberíamos reflexionar sobre la brecha digital que existe a nivel mundial.

Se cree que 4 de 10 personas en el mundo todavía no pueden acceder a Internet, por ende tampoco a la libertad de expresión, a educarse y/o trabajar.

En nuestro país, según el informe Digital 2022 de Hootsuite y We Are Social 8 de cada 10 argentinxs usa internet y el promedio de tiempo navegando es de 9 hs diarias.

Por otro lado, en la columna de tecnología de todos los martes, hablamos sobre herramientas tecnológicas para ahorrar a la hora de cargar combustible con las billeteras virtuales: MercadoPago, BNA+ y MODO entre las más populares. Desde 10% pagando con QR o incluso un poco mas si te descargas, por ejemplo, la app de YPF.

"Micro de tecnología" | Con Julián Saavedra