16 de enero “Día Internacional de la Nada”

El Día Internacional de la Nada, es una jornada pensada para frenar, soltar obligaciones y, simplemente, no hacer nada.
En este contexto el equipo de 100% Nora conversó con la Licenciada Verónica Dobronich, especialista en inteligencia emocional, liderazgo y gestión del cambio, quien, entre otras cosas dio algunos tips para disfrutar del no hacer nada sin culpas.
“Hay que buscar cosas con las que uno se pueda comprometer sin generar culpa; no debe ser mucho ni de golpe, nos merecemos pasarla bien en lo que hacemos”.
Por otra parte habló de un término hasta hace algunos años desconocido y hoy tan utilizado, la procastinación.
“La procastinación no es falta de voluntad, tiene que ver con la pereza”.
“El cerebro interpreta ciertas tareas como una amenaza emocional, miedo al fracaso, al prejuicio o a la opinión del otro, pero todo eso sólo está en tu cabeza”.
“Frente a ese miedo el cerebro activa un mecanismo de emergencia que hace que uno no haga esa tarea pendiente”.
