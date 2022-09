15 de septiembre: Día Mundial de Concientización de Linfoma

Cada 15 de setiembre se conmemora el Día Mundial de la Concientización Sobre Linfoma, acerca de este tema, hablamos con Verónica Reynoso. “El linfoma es una enfermedad que no tiene síntomas dolorosos, y a veces se pasa por alto” dijo Reynoso.

Además aclaró “El linfoma, es un cáncer del sistema linfático, y los síntomas son el crecimiento de los ganglios, pérdida de peso, picazón en el cuerpo y transpiraciones nocturnas, esto hay que tener en cuenta y hacer la consulta con el médico” indicó Reynoso.

Acerca de su diagnóstico, Reynoso, sostuvo “En mi caso particular, fui mal diagnosticada, porque para ciertos tipos de linfomas no se puede esperar, pero por suerte tuve tiempo de esperar, porque mi linfoma no era muy agresivo, y pude realizar el tratamiento” detalló.

DESCARGAR