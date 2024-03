146 AÑOS CUMPLIÓ LA CONGREGACIÓN MERCEDARIA DE LA CARIDAD

Un nuevo aniversario de la Congregación Mercedarias de la Caridad que fue fundada un 16 marzo de 1878, por el padre Zegrí y que en la actualidad con gran presencia internacional, así lo manifestó la hermana Pascuala Gerónimo del Hogar de Ancianos de La Quiaca, quien además expreso que la finalidad de la misma es la práctica de las obras de misericordia entre los más necesitados en caridad redentora: “en esta comunidad específica, nosotros estamos con los abuelos, entonces desde ahí nosotras tenemos que hacer caridad redentora; poderle ayudar, poderle acompañar a nuestros abuelos devolviéndole la dignidad. No es hacer caridad y esto, no, si no que la persona la caridad redentora que es distinta a una caridad que te da lo que te sobra a lo mejor lo das o no, pero sin embargo esa caridad tiene que sentir a redimir al hombre, a la mujer, al abuelo, al niño, al joven le tiene que, nuestra presencia tiene que ser con una caridad redentora, liberadora”. Por último, destaco la 5ta renovación de votos de la hermana Leila en San Salvador de Jujuy.

DESCARGAR