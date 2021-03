Agustina Gallo: “Hay pruebas del impacto del cambio climático sobre la vid”

DESCARGAR

Agustina Gallo es becaria en la estación experimental agropecuaria del Inta, Instituto nacional de tecnología agropecuaria. En la sección “La ciencia en primera persona”, del programa Con Ciencia Colectiva, nos contó detalles sobre el trabajo de investigación que desarrolla y en qué etapa de la carrera de investigadora se encuentra.

Estudiar cómo impacta el cambio climático en la vid tiene su complejidad. Por eso Agustina nos explicó qué variedades eligió para investigar el aumento de la temperatura ambiental y qué avances ha tenido en este trabajo.

Le preguntamos también por qué es importante la investigación que está desarrollando y cuál sería uno de los logros que desea compartir con nosotras, y la audiencia y por supuesto uno de los desafíos pendientes que creemos estaría cumpliendo en este informe.

En la carrera científica siempre se sigue estudiando y se va avanzando en diversas temáticas. Por eso consultamos a Agustina qué quisiera investigar una vez que sea doctora.

Ser mujer es un desafío especial para quien hace investigación científica. Esto lo sabe Agustina nos analizó tanto sus vivencias como las de sus colegas mujeres.

Finalmente y en cuanto a su vida personal, nos contó con quien vive y qué actividades desarrolla y disfruta cuando no está trabajando y estudiando. Y entre tantas actividades deportivas, la cervecita con sus amigues, Agustina también disfruta de la música. Nos contó que entre sus temas preferidos está Gustavo Ceratti, entre tantos y tantas. Por eso finalizamos este informe escuchando Cactus