La 14° edición de la Fiesta de la Torta Negra se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026 en Tapalqué, en un fin de semana de tradición, sabores del campo, música y propuestas para toda la familia.

Ubicada a 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad transforma una receta sencilla en una celebración que convoca a todo un pueblo y atrae visitantes de distintos puntos de la provincia.

Cada verano, la Fiesta de la Torta Negra vuelve a poner en escena una tradición que nació en las panaderías del campo y hoy se convirtió en un sello identitario y turístico de alcance regional.

La torta negra acompaña la historia de Tapalqué desde sus orígenes: Los antiguos panaderos reutilizaban la masa de pan, le sumaban azúcar negra -la más económica- y la horneaban en formato grande, para compartir.

Con el tiempo, ese gesto cotidiano se volvió marca registrada e incluso el apodo “torteros”, surgido en la rivalidad con pueblos vecinos, fue resignificado hasta transformarse en motivo de orgullo colectivo.

El punto de inflexión llegó en 2012, cuando una propuesta artística impulsó a la comunidad a apropiarse de ese símbolo y celebrarlo con una fiesta propia.

Desde entonces, el evento no dejó de crecer y hoy ocupa un lugar destacado en la agenda cultural bonaerense, reuniendo a miles de personas cada primer fin de semana de enero.

“La Fiesta de la Torta Negra no es sólo una celebración gastronómica: es un encuentro que reúne al pueblo entero y que ya convoca a toda la provincia”, destaca Lala Bacciocco, directora de Turismo de Tapalqué.

Y agrega: “Lo que sucede esos días es muy especial: llegan familias, visitantes, ex vecinos que vuelven, y Tapalqué se muestra tal como es, con sus tradiciones, su hospitalidad y su identidad bien marcada”.

La funcionaria también subrayó el impacto turístico que tiene el evento: “La fiesta funciona como una puerta de entrada para que muchos descubran Tapalqué”.

“Quienes llegan por la torta negra, después conocen el balneario, las termas, el arroyo y se llevan la experiencia completa del destino”, completa.

Hoy, la torta negra, esa factura popular hecha con grasa y azúcar negra, se comparte en rondas de mate, se canta en canciones propias de la fiesta y se celebra como una tradición que une generaciones y que demuestra cómo un sabor sencillo puede construir identidad, pertenencia y turismo.