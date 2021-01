Nuova Puntata di Rae Italiano

News e notizie

In Argentina parte la somministrazione della seconda dose del vaccino Sputnik V sviluppato dall’Istituto di ricerca Gamaleya di Mosca.

Il Ministro della Salute argentino, Ginés González García, è stato presente nell’ospedale Posadas, provincia di Buenos Aires, in occasione della somministrazione della seconda dose al personale ospedaliero. La seconda dose di rinforzo va somministrata a distanza di tre settimane dalla prima.

González García ha affermato che l’Argentina si è assicurata oltre 50 milioni di vaccini attraverso gli accordi con le aziende farmaceutiche Moderna, Sinopharm, Pfizer, Cansino e Sonovac.

Questa settimana parte un aereo con a bordo un carico dei principi attivi del vaccino di Oxford-Astrazeneca sviluppati in Argentina. La produzione dei principi attivi sarà completata in Messico.

D’altro canto, l’ANMAT, l’ente regolatore per i farmaci dell’Argentina, ha approvato un test sviluppato da scienziati argentini che permette di individuare in modo rapido la presenza di anticorpi al Covid. Consente di conoscere il risultato in cinque minuti ed è più economico di quelli importati che costano 5/7 dollari.

L’Argentina ha superato i 45.000 decessi per coronavirus fin dall’inizio della pandemia.

Inoltre, è stato confermato il primo caso della variante britannica del coronavirus in un passeggero arrivato in Argentina nello scorso mese di dicembre proveniente dalla Germania.

Secondo le cifre ufficiali, i contagi sembrano essersi stabilizzati dopo un’impennata di fino a 13.000 contagi giornalieri registrata dopo le feste di capodanno. Il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel

Kicillof, ha celebrato il fatto che il coprifuoco notturno imposto due settimane fa, sia riuscito ad appiattire la curva epidemiologica.

D’altra parte, dopo un 2020 con lezioni scolastiche virtuali per quasi tutti gli alunni argentini, la riapertura delle scuole è al centro del dibattito. Il governo della città di Buenos Aires assicura che il ciclo scolastico inizierà il 17 febbraio in modalità presenziale per tutti gli studenti.

Altre circoscrizioni si sono rivelate più caute ed hanno affermato che il rientro a scuola dipenderà dagli indici epidemiologici.

Il Ministro dell’Istruzione, Nicolás Trotta, ha asserito che nessuna scuola è pronta per funzionare al 100 per cento come prima della pandemia per cui all’inizio vi sarà un sistema duale: presenziale e virtuale.

Dal loro canto, le centrali sindacali dei docenti hanno manifestato obiezioni circa i piani ufficiali e hanno reclamato garanzie relative all’infrastruttura ed alla biosicurezza per un rientro a scuola sicuro. Occorre precisare che durante tutto il 2020 i maestri hanno insistito sul fatto che non hanno mai smesso di impartire lezioni e che l’accesso al computer ed ad internet è una responsabilità che spetta allo Stato.

La città di Manaos, nell’Amazzonia brasiliana, registra un colasso sanitario per la pandemia di Covid-19. Questa settimana, numerosi pazienti hanno dovuto essere trasferiti in altri stati dinanzi ad una saturazione degli ospedali dove scarseggiano i tubi dell’ ossigeno per i malati più gravi.

Secondo i rapporti giornalistici, nella capitale amazzonica vi sono circa 400 persone che attendono l’assistenza sanitaria. Le autorità sono state costrette a consegnare a domicilio gli atti di morte ed i cimiteri sono saturi.

D’altro canto, in Brasile sono stati approvati due vaccini contro il Covid: Sinopharm e AstraZeneca.

È stata respinta la richiesta di autorizzazione per il vaccino russo Sputnik V . Il motivo invocato: “mancanza di informazioni”.

Mónica Calasanz, un’infermiera di 54 anni di Sao Paulo, è stata la prima donna ad essere vaccinata nel paese con più decessi per coronavirus dopo gli Stati Uniti: oltre 200.000 morti fin dall’inizio della pandemia.

In Colombia, il governo ha avvertito che saranno espulsi dal paese gli stranieri scoperti in feste clandestine, organizzate malgrado le restrizioni sanitarie.

Dal suo canto, l’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è ancora ricoverato per Covid-19 in una clinica di Cochabamba.

L’ex mandatario ha confermato attraverso i social che la ripresa va avanti ed ha ringraziato i messaggi di appoggio ricevuti, fra cui quello del presidente argentino Alberto Fernández.

Un sisma di magnitudo 6,4 della scala Richter ha scosso l’ovest dell’Argentina, principalmente la provincia di San Juan. Non sono stati riportati decessi. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 57 chilometri dalla capitale San Juan. Il terremoto è stato percepito nella provincia di San Luis, Mendoza e Córdoba.

Stando alle informazioni fornite dal governatore di San Juan, Sergio Uñac, 5 persone sono rimaste ferite e circa 20 famiglie hanno dovuto essere evacuate. Si sono registrati danni ,anche se non considerevoli, agli edifici ed alle strade.

Secondo Uñac, la provincia ha evitato conseguenze più gravi grazie al suo severo codice edilizio, emanato dopo un sisma registratosi nel 1944 che devastò la provincia con un bilancio di quasi 10.000 morti.

A causa del terremoto, il presidente Fernández è partito per San Juan per un sopralluogo delle zone colpite ed ha promesso fondi per la costruzione di abitazioni.

Alberto Fernández ha promulgato la legge per la legalizzazione dell’aborto dopo la sua approvazione in Parlamento.

Nel firmare la norma, il presidente argentino ha affermato: “è una giornata di molta felicità perché stiamo facendo una società più giusta”. Ha aggiunto che fin d’ora, per “la donna o la persona gestante che non voglia portare avanti la gravidanza, lo Stato sarà presente per darle la salute che la clandestinità non offre. Ciò che stiamo aumentando è la capacità di decidere”.

Alla fine dello scorso mese di dicembre, il Senato ha approvato la legge che depenalizza l’aborto fino alla 14esima settimana di gravidanza.

Da quest’anno, l’Argentina e l’Uruguay sono gli unici paesi sudamericani che autorizzano l’interruzione volontaria della gravidanza.

Dal suo canto, in Cile, dove si terranno le elezioni presidenziali a novembre, i candidati hanno cominciato a stabilire una posizione sull’aborto dopo la legalizzazione in Argentina.

Paula Narváez, del partito socialista ed alleata dell’ex presidente Michelle Bachelet, ha manifestato che se dovesse essere eletta, promuoverà una legge per depenalizzare l’aborto.

D’altra parte, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ribadito il suo rifiuto, ha affermato che il Parlamento del suo paese “non l’approverebbe mai” e che se lo dovesse fare, lui porrebbe il veto”.

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha esortato Washington ad affrontare una riforma migratoria che risolva la crisi di cui le carovane di migranti che attraversano l’America centrale sono la faccia più visibile. Il mandatario ha rivolto il messaggio specialmente a Joe Biden, che s’insedia questa settimana.

López Obrador ha manifestato in una conferenza stampa: “spero che quando s’insedi, Biden faccia riferimento al tema dei migranti e che gli offra un’alternativa e che non sia con la forza”.

Il mandatario ha ricordato che Biden aveva promesso di andare avanti con la riforma quando era vicepresidente di Barack Obama nel 2012.

López Obrador ha rivolto queste parole al successore di Donald Trump poche ore dopo che migranti dell’Honduras sono stati repressi dalla polizia del Guatemala con i gas lacrimogeni.

Circa 7.000 cittadini dell’Honduras hanno abbandonato il loro paese dopo il passaggio di un uragano devastante ed hanno intrapreso il viaggio a piedi verso il nord allo scopo di arrivare al confine statunitense. Però, dopo aver attraversato il confine con il Guatemala, sono stati bloccati dalle forze di sicurezza.

Secondo la BBC, l’equipe di Biden ha reiterato l’appello ai migranti a non intraprendere il viaggio poiché il nuovo governo darà priorità alle persone prive di documenti che vivono ormai negli Stati Uniti.

Le stesse fonti hanno affermato che le politiche dure di Trump, che comprendono la costruzione di un muro di confine, non cambieranno improvvisamente con l’arrivo di un nuovo governo.

Sport

Calcio

La finale della Coppa Libertadores, il campionato più importante dell’America del Sud, sarà giocata da due squadre brasiliane che hanno superato le omologhe argentine. La finale che giocheranno il Palmeiras e il Santos, si terrà il 30 gennaio nello stadio Maracaná di Rio de Janeiro . Le squadre brasiliane hanno battuto in semifinale il River Plate ed il Boca Juniors.

Il giudice arbitro della partita sarà l’argentino Patricio Lousteau, uno degli arbitri più prestigiosi del nostro paese.

Il Boca Juniors ha vinto la Coppa “Diego Armando Maradona”, istituita in omaggio al leggendario calciatore deceduto lo scorso 25 novembre.

Nella città di San Juan, la squadra di Buenos Aires, della quale Maradona era tifoso ed ex giocatore, ha superato ai rigori (5-3) il Banfield, dopo un pareggio senza reti nel tempo regolamentare.

Staff Rae Italiano: Caritina Cosulich e Chelo Ayala

Produzione: Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez