106 años de radiodifusión en argentina

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicó este viernes un programa especial a los 106 años de la radiodifusión argentina, una historia que comenzó el 27 de agosto de 1920 y que transformó para siempre la manera de comunicarnos.

Para recorrer más de un siglo de radio, sus protagonistas, sus momentos más significativos y su evolución hasta nuestros días, Juan Sixto estará acompañado por Arnaldo Slaen, especialista y apasionado por la historia de la radiodifusión.

A lo largo del programa, la conversación permitió recuperar anécdotas y acontecimientos que forman parte de la memoria de la radio argentina, y escucharemos un especial producido por Carlos Ulanowsky y la locución de Héctor Larrea en donde repasamos la historia de Radio Nacional.

Una emisión especial para celebrar la radio, recordar su historia y reconocer el lugar que continúa ocupando en la vida cultural y social de la Argentina.