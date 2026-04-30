1° Fiesta de la torta frita y el chocolate caliente en Cazón

En esta localidad bonaerense, conocida como “El pueblo de un millón de árboles”, se realizará el próximo fin de semana largo la primera edición de la Fiesta de la Torta Frita y el chocolate caliente.

Ubicado a sólo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (a la altura del km 170 de la Ruta 205), Cazón es reconocido por contar con el vivero más grande de la provincia de Buenos Aires.

El evento tendrá lugar el 2 y 3 de mayo en el predio del Ferrocarril, donde vecinos y visitantes podrán participar por primera vez del concurso de la torta frita, que contará con premios en efectivo.

Además, habrá una feria de artesanos y emprendedores, un variado patio gastronómico y espectáculos musicales en vivo para completar una propuesta pensada para toda la familia.

La fiesta nace con el objetivo de revalorizar los sabores más simples y auténticos de la cultura argentina, promoviendo el encuentro, la tradición y esos pequeños rituales que históricamente reunieron a generaciones alrededor de una mesa.

Conocido como “el pueblo de un millón de árboles”, este enclave alberga el Vivero Municipal Eduardo Holmberg, un vasto bosque de más de 200 hectáreas que combina senderos, túneles vegetales y una rica biodiversidad.

Con apenas 200 habitantes, su cercanía con Saladillo, sumada a propuestas como la observación de aves, la producción agropecuaria local y espacios tradicionales como pulperías y emprendimientos rurales, completan una experiencia donde naturaleza, historia y cultura se entrelazan en un entorno ideal para desconectar y redescubrir lo esencial.