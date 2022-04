06. La fórmula del éxito

Existe una fórmula muy simple en publicidad para generar una necesidad. Pero no cualquier necesidad: para que la gente te compre a vos y no al negocio de al lado que vende probablemente lo mismo. 100% REAL NO FAKE, eh. El que avisa no traiciona: es simple, si. Pero simple no siempre es sinónimo de fácil. ¿Que te la cuente? ¡Vení que te cuento! ¿Tenés una horita?

No te pierdas Procrastinación Asistida EN VIVO, todos los jueves de 20 a 21 h con @matzorama por Nacional Rock.

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937

Procrastinación Asistida con Matzorama, jueves de 20 a 21hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937