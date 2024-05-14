阿根廷：客运列车与停在巴勒莫街区同一条轨道上的货车相撞

事故造成近一百人受伤，五十多人被送往医院治疗，但没有死亡纪录。 这是布宜诺斯艾利斯市巴勒莫附近圣马丁线上一辆货车与一辆客运火车相撞的结果。 司法部门已经在调查事故原因，而铁路工会则谴责司机在没有自动信号系统的情况下操作，因为电缆被盗，而在政府大力撤资的情况下，这些电缆从未被更换过。

“我们奇迹般地还活着。” 在事故发生几分钟后用手机拍摄的唯一一份火车内背景的视听记录中听到了这句话。 正在录音的乘客惊呼道，他向窗外望去，你可以看到另一辆车被撞碎的尾部。 周围都是目瞪口呆的乘客。 几分钟后，60 多辆救护车的警报器响起。

10日10:31 是事故发生的准确时间。 客运火车载着乘客从雷蒂罗站向皮拉尔方向出发，即将抵达巴勒莫车站时，火车在穿过菲格罗亚阿尔科塔大道的桥上撞上了同一条轨道上停着的一辆机车货车，货车上没有乘客，这就是一节“工作车”。

事故发生一个半小时后，布宜诺斯艾利斯市长豪尔赫·马克里和 SAME 负责人阿尔贝托·克雷森蒂在现场证实没有人员死亡。 不管怎样，马克里描述道，“这是一场严重的事故”，而克雷森蒂则证实，97 名乘客中的 30 人已被转移到布宜诺斯艾利斯的多家医院。 克雷森蒂补充说：“其中两人头部受伤，被直升机送往圣托扬尼” 。最终转移到医院的人数达到55人。

随后，交通部长佛朗哥·莫杰塔表示，正在“调查”事故的原因。 当被问及信号电缆被盗窃事件时，该官员只是表示“有投诉，我们正在调查”。

由于自动信号不起作用，员工们必须自己操作控制装置，信号员通过文件、无线电或旗帜授权司机在轨道上运行。 事故发生数小时后，火车司机与其控制基地之间的通信被知晓，音频证实火车以上述方式运行。

最近几周，工人和用户对城市铁路状况的投诉不断增加。自 2018 年毛里西奥·马克里总统任期内高架桥落成以来，雷蒂罗 - 巴勒莫路段的自动信号系统一直存在缺陷。 然而，两个月前情况变得更糟，当时国家政府直接停止拨放更换被盗的电缆和其他运营所需的物资。

另一方面，内政部长吉列尔莫·弗朗科斯（Guillermo Francos）以这场近乎悲剧的事件，来确定铁路私有化的可能性，他说：“资本参与和私人控制的必要性很重要。很明显，铁路状况很糟糕”。对火车运营商 SOFSE 的特许授权已包含在“基础法”中，该法目前已在参议院进行辩论，并获得了半数众议员的批准。