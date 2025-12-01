阿根廷科研团队揭示深海秘境的新远征

2025 年 12 月，一项前所未有的海洋科学考察将在阿根廷海域展开。由 施密特海洋研究所（SOI） 所属科考船 Falkor (too) 执行的第三次、也是最后一次阿根廷航段，将于 12 月 14 日从布宜诺斯艾利斯港启航，在持续近一个月的时间里穿越大陆坡与深海盆地，直至 2026 年 1 月 10 日。此次远征由阿根廷 布宜诺斯艾利斯大学（UBA） 与 国家科研委员会（CONICET） 的科学家合作组织，研究目标集中在地球上最极端的一类生态系统：深海的 化能合成生态群落。

这些生态系统直到近几十年才逐渐被科学界认识，它们生长于海底裂隙或渗漏点，那里会自然释放大量 甲烷 等气体。与依赖阳光和光合作用的绝大多数地球生命不同，这里的生物依靠 化能合成 获取能量：微生物通过化学反应将甲烷、硫化物等物质转化为可利用的能量来源。这些暗无天日、压力极高、对绝大多数生命有毒的深海环境，却孕育出奇异而顽强的生物世界。

照亮深渊：科研任务的核心目标

此次航次的领队是 玛丽亚·埃米利亚·布拉沃（María Emilia Bravo）博士，她是布宜诺斯艾利斯大学和 CONICET 的海洋生物学家，长期研究深海底栖生态。布拉沃及其团队多年来一直探索被称为 “冷泉”（cold seeps） 的海底甲烷渗漏区。这些地点如同深海沙漠中的“化学绿洲”，为独特的生物群落提供能量。其居民包括厚厚的细菌垫、白色或黄色的微生物膜，以及 管状蠕虫、依赖化能合成的蛤类与贻贝 等底栖无脊椎动物，它们具备抵御高浓度有毒气体的生理机制。

参与此次任务的部分阿根廷研究团队正是最早在阿根廷海域发现 化能生态系统 的科学家。他们的新任务是利用更新、更先进的技术，对已知的渗漏区进行回访，并寻找未被记录的深海冷泉，进一步分析其结构、生物多样性及生态功能。

深入 4,500 米海底的机器人：苏巴斯蒂安SuBastian

本次远征的核心装备是由 SOI 操作的深海遥控潜器 苏巴斯蒂安ROV SuBastian。它可下潜至 4,500 米深度，在全黑环境中进行灵活操作，拍摄高清影像，并用机械臂精确采集样本。

研究团队计划进行至少 15 次深潜任务，每次持续数小时。苏巴斯蒂安的摄像头将以 直播串流 的方式，将极少有人见过的深海景象呈现给全球观众：甲烷喷口、色彩独特的细菌垫、巨大蛤类的密集群落、由气体流动雕刻而成的怪奇地貌等。

机器人还将采集 海水、沉积物、岩石与底栖动物样本，这些样本会被带回实验室，用于研究环境化学、微生物组成与物种的遗传多样性。

尖端科技探索未知海域

Falkor (too) 配备了国际领先的海底 多波束声呐与声学测绘系统，能够绘制高度精细的海底地形图。借助这些数据，科学家可以定位新的渗漏点、断层、海底丘陵与潜在的甲烷逸散区。

此外，阿根廷科研团队还携带自制的高科技仪器，其中最重要的是一种 大容量环境 DNA（eDNA）采样装置。其功能是在不直接捕获生物的情况下，从海水中收集漂浮的基因片段，以此检测深海中难以观察或捕捉的物种。这项技术将极大地扩展深海生物多样性的记录。

这些测量与采样不仅有助于理解极端生态系统的功能，还对保护它们至关重要。尽管位于深海，这些系统对 底拖网捕捞、海底资源勘探、气候变化与海洋酸化 等都高度敏感。精确的数据可为未来的环境管理与政策制定提供科学依据。

跨国合作中的“阿根廷力量”

此次远征共有 25 名科学家参与，其中 17 名来自阿根廷，包括 11 名布宜诺斯艾利斯大学 Exactas 学院的研究人员。他们将与来自世界各地的深海生态学家、地质学家、微生物学家与海洋工程师合作。这种跨学科、国际化的团队配置对于理解复杂的深海系统至关重要。

通过与 施密特海洋研究所的合作，阿根廷在全球深海研究领域中的地位进一步提升，同时也为年轻科研人员提供了训练机会，推动国内外学术交流。

探索未知的价值

全球海底只有极少部分被真正探索。大多数深海区域仍是黑暗、未知的世界，蕴含着科学未解的地质与生物过程。在这样的背景下，本次对阿根廷深海化能生态系统的研究，不仅具有重要的科学价值，也体现了对国家自然资源的认识与主权意识。

研究这些极端生命形式，有助于回答关于 生命起源、适应极端环境的机制 等根本性问题，甚至为研究类地外星体（如木卫二或土卫二）上的潜在生命提供线索。

同时，系统地记录与分析这些生态系统，是保护它们的第一步。深海生态可能十分脆弱，若缺乏科学依据，任何海洋开发活动都可能造成不可逆的影响。