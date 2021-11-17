改变世界人类历史的冠状病毒大流行 RAE阿根廷迈向世界

阿根廷的死亡人数继续下降

据国家卫生部报道，上周日，全国有 6 人死亡，1092 人感染冠状病毒。

按照这一趋势，感染者中的死亡率继续下降。

 

 

 

卫生部还指出，全国有 606 人入住重症监护病房，全国公共和私营医院的成人病床占用率为36%，布宜诺斯艾利斯大都市区为 40% 。

该部还强调指出，自 20 个月的大流行以来，在拉美具有盛名的阿根廷加拉罕儿童医院，目前没有因冠状病毒住院的病例。

 

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